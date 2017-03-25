Sneijder: Durumumu sezon sonunda değerlendireceğim

De Telegraaf gazetesine özel bir röportaj Sneijder, ilk kez Galatasaray'dan ayrılabileceğini sinyalini verdi.

SEZON SONUNDA DEĞERLENDİRECEĞİM

Sezon ortasında yaşanan teknik direktör değişiminin kendisi için ideal olmadığını söyleyen yıldız oyuncu, "Tudor sezon ortası oyun tarzımızı değiştirdiği için her maç oynamıyorum. Sezon sonu durumu değerlendireceğim." ifadesini kullandı.

Sneijder, daha önce verdiği röportajlarda Galatasaray'dan ayrılmak gibi bir niyeti olmadığını sıklıkla dile getirmişti. 32 yaşındaki oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi gelecek sezonun sonunda bitiyor.

Wesley Sneijder, bu sezon çıktığı 24 maçta 2 gol atarken 13 de asist yaptı. Hollandalı yıldız toplamda 1762 dakika görev alırken, 5 de sarı kartı gördü.