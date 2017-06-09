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Sneijder ile Mancini aynı takımda buluşuyor

Galatasaray yönetimi, Mancini'nin çalıştırdığı Zenit'in transfer etmek istediği Sneijder'i satma kararı aldığı öğrenildi.

Sneijder ile Mancini aynı takımda buluşuyor
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Wesley Sneijder Galatasaray'dan ayrılıyor...

2012-2013 sezonunun devre arasında sarı-kırmızılı kulübe transfer olan Sneijder, Galatasaray ile yollarını ayırıp eski hocası Mancini'yle yeniden buluşmaya hazırlanıyor.

YENİDEN BULUŞACAKLAR

Takımın başına İtalyan hocayı getiren Zenit'in G.Saray'ın Hollandalı yıldızını transfer etmek istediği ortaya çıktı.

TUDOR KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

NTV Spor'un Galatasaray muhabiri Evren Göz, Tudor'un mücadeleci bir orta saha kurmak istediğini ve Sneijder'i kadroda düşünmediğini söyledi.

Yönetimin ise yüksek maaşından kurtulmak için yıldız futbolcuyu satma kararı aldığı belirtildi.

Öte yandan spor yorumcu Mehmet Ayan ise Hollandalı yıldızın çoktan satıldığını iddia etti.

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