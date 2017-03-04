Sneijder ile Tudor arasındaki sorun ortaya çıktı

G.Saray'da Wesley Sneijder krizi…

Uzun yıllardır tanıdığı vatandaşı Jan Olde Riekerink’in görevden alınmasının ardından hal ve hareketleri 180 derece değişen Hollandalı futbolcunun tavırları sarı kırmızılılarda rahatsızlık yarattı.

Beşiktaş derbisinde oyundan çıkarken teknik direktör Igor Tudor’un yüzüne dahi bakmayan Sneijder’in, önceki gün “Adalemde ağrı var” diyerek antrenmanı yarıda bırakması, sarı kırmızılılarda sabırları taşırmaya başladı.

İşte Hürriyet'in haberine göre Galatasaray’da yaşanan Wesley Sneijder krizinin detayları...

KAYSERİSPOR YENİLGİSİNDEN SONRA HER ŞEY DEĞİŞTİ

Sakatlık problemi yaşayan Sneijder’in 18 Şubat’taki Çaykur Rizespor (1-1) maçında oynaması planlanıyordu. Hollandalı yıldız, Riekerink görevde iken, “Sakatlığım var ama Rize’de ne yapıp edip oynayacağım. Bu, bizim için final niteliği taşıyan bir maç” diyordu. Ancak G.Saray’ın, 13 Şubat’ta kendi sahasında Kayserispor’a 2-1 yenilmesi sonrasında Riekerink gönderilince Sneijder’in tavrı değişti. Takımın en önemli futbolcusu olarak kabul edilen Hollandalı, fedakarlık yapmaktan kaçındı ve Rize’de görev almayıp kendisini Beşiktaş derbisine sakladı.

RİEKERİNK ÖZEL MUAMELE YAPIYORDU

Riekerink’in gönderilmesi Sneijder adına tüm dengelerin değişmesine yol açtı. Hollandalı yıldız, 14 yaşından beri tanıdığı Riekerink’in döneminde çok fazla sorumluluk sahibiydi. Buna karşın Riekerink de kendisine takım içinde ayrıcalık tanıyordu. Sneijder, sık sık verilen haftalık 2 gün izinlerin dışında, hocasıyla konuşup ekstra izne çıkabiliyordu. Ancak Riekerink gönderilip, yerine tam tersi karakterde; disipline büyük önem veren Igor Tudor gelince Florya’daki tablo değişti. Wesley Sneijder kendisini bir adım geri çekti.

SNEİJDER ARTIK FLORYA’NIN MUTSUZ ADAMI

Tudor’un fiziksel gücü artırmaya yönelik ağır antrenmanları, Riekerink’in gitmesi nedeniyle zaten üzgün olan Sneijder’in mutsuzluğunu bir kat daha artırdı. Tudor'un Sneijder'i kilolu bulduğu ve idmanları kaldıramayacağı düşüncesinde olduğu belirtilirken hem sayısı hem de temposu artan idmanlar 33 yaşındaki futbolcuyu iyice zorlamaya başladı. Tudor’un maçlarda daha farkla bir tarzda oynatması işin tuzu biberi oldu. Artık daha fazla koşması ve çalışması istenen Sneijder, ‘Florya’nın mutsuz adamı’ haline geldi.

TAVIRLARI DEĞİŞMEZSE İPLER KOPABİLİR

Başarının yolunun disiplinli çalışmaktan geçtiğine inanan Tudor’un ‘daha çok koşan’ bir takım oluşturmak istemesi ve bu felsefeyi önümüzdeki sezon da devam ettirecek olması Sneijder’i tedirgin etti. Hollandalı futbolcunun Tudor’a karşı soğuk tavrı Beşiktaş derbisine de yansıdı; oyundan alınınca Hırvat teknik adamın suratına dahi bakmadan kenara geldi. İşte bu tablo Galatasaray yönetimini rahatsız etmeye başladı. Sneijder’in kendisine çeki düzen vermemesi halinde ilerleyen haftalarda kadro dışı bırakılma ihtimali dahi konuşulmaya başlandı.

SAKATLIĞI ÖNEMLİ DEĞİL TUDOR ZATEN OYNATMAYACAK

G.Saray’daki Sneijder krizini 4 madde halinde özetledik. Şimdi gelelim perşembe günkü antrenmanda yaşananlara... Sabah idmanını sorunsuz tamamlayan Hollandalı futbolcu, akşam antrenmanının ilk 10 dakikasına katıldı, ardından, “Ağrılarım var, riske girmeyeceğim” diyerek çalışmayı yarıda bıraktı. Daha sonra çekilen MR’ında ‘hafif zorlanma ve ödem’ tespit edilen Sneijder’in çok önemli bir sakatlığı yok. Yoğun tedavi uygulanan Hollandalı futbolcunun, fedakarlık yapması halinde yarın yapılacak Antalyaspor maçında dahi oynama ihtimali bulunuyor.

Ancak şunu özellikle belirtelim; Sneijder, Igor Tudor’un Antalyaspor maçı planlarında zaten yer almıyor. Hırvat teknik adam, Sneijder’i sakatlanmasa dahi Antalya’da oynatmayı düşünmüyordu. Kısacası Wesley Sneijder’in ne zaman sahalara döneceği kendisinin göstereceği tavra hem de Tudor’a bağlı.