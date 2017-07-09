Sneijder kalacağını açıkladı

Wesley Sneijder, Galatasaray ile kulübün isteği doğrultusunda idmanlara başlayacağını resmen açıkladı.

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Sneijder, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Harika haber! Galatasaray gelecek sezon için idmanlara devam etmemi istiyor. Yarın 09:00'da sağlık kontrollerinden geçeceğim ve ardından 19:00'da Florya'da idmanda olacağım" ifadelerini kullandı.

Ancak Hollandalı yıldızın yaptığı bu flaş açıklamaya rağmen görüşmelerin devam ettiği ve kalıp kalmayacağıyla ilgili herhangi bir gelişme yaşanmadığı öğrenildi.