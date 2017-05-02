Sneijder Quaresma'yı geçti

Hocası Igor Tudor ile arasını düzeltip, fazla kilolarından kurtulmaya başlayan Wesley Sneijder, özlenen performansına dönmeye başladı.

13 ASİST YAPTI

Fenerbahçe derbisindeki istekli hareketleri ile dikkat çeken ancak başarılı olamayan Hollandalı yıldız, Bursaspor’a patladı ve bu sezon ligdeki 13. asistini yaptı.

İlk olarak 57. dakikada duran toptan Ahmet Çalık'a adrese teslim bir orta yaptı. Genç futbolcuyu ilk golüyle buluşturan Sneijder, fark 3'e çıkmasına rağmen durmadı ve bu kez 60'ta Podolski'yi kaleci Harun'la karşı karşıya bıraktı.

QUARESMA'YI GEÇTİ

Böylece ligdeki asist sayısını bu sezon 13'e çıkartan 32 yaşındaki futbolcu krallığını ilan etti.

En yakın takipçisi Quaresma ile arasındaki farkı 2 asiste çıkartan Sneijder, eleştirildiği sezona bile damgasını vuruyor.