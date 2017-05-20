Sneijder son haftaları boş geçmiyor

Galatasaray dün oynanan Osmanlıspor maçında sahadan Sneijder ve Sinan Gümüş'ün golleriyle 2-0 galip ayrıldı.

Bu galibiyette önemli rol oynayan Hollandalı yıldız Sneijder'in son haftalarda gösterdiği başaralı performans göz dolduruyor.

5 GOLE ULAŞTI

Ligde son yapılan Kasımpaşa ve Gaziantepspor karşılaşmalarında rakip ağları birer kez havalandıran Sneijder, Osmanlıspor önünde de takımının ilk golünü atarak bir seri yakaladı.

Sneijder'in bu sezon ligde attığı gol sayısı 5'e yükseldi.

SİNAN HEYECANLANDIRDI

Galatasaraylı futbolcu Sinan Gümüş'ün takımını 2-0 öne geçiren golü, taraftarlardan büyük alkış aldı. Karşılaşmanın 35. dakikasında toplam 3 Osmanlısporlu oyuncuyu geçen Sinan, ceza sahası ön çizgisi üzerinde yaptığı vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı.

Bu golün ardından taraftarlar, uzun süre Sinan lehine tezahüratlarda bulundu. Sinan, bu sezon ligde 3. kez rakip ağları havalandırdı.