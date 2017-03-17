Sneijder: Türkiye'yi çok seviyorum

Ocak 2013'ten bu yana Galatasaray forması giyen Sneijder, sarı-kırmızılı takımda ayrılmayı hiç düşünmediğini söyledi.

'TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM'

Sneijder; "Burada yaşıyorum ve Türkiye’yi çok seviyorum. Ailem de burada çok mutlu. 4 senedir burada top oynuyorum. Amacımız bu sezon ligde çıkabileceğimiz kadar yukarıya gidip toplayabileceğimiz tüm puanları almak. Gelecek sezon Avrupa’da mücadele etmek istiyoruz. Hiçbir zaman buradan ayrılmak gibi bir düşüncem olmadı. Bu tip dedikodular nereden çıkıyor bilmiyorum ama kaynakları ben değilim" dedi.

'İYİ BİR HAFTA GEÇİRDİM'

Kendisini iyi hissettiğini ve Trabzonspor maçına kazanmak için gittiklerini belirten Hollandalı futbolcu; "Kendimi çok iyi hissediyorum. Antrenmanlarda iyi bir hafta geçirdim… Haftayı takımla birlikte çalışarak geçirdim. Güzel tarafı artık maça hazırım. Sabırsızlıkla bekliyorum. İlk 11’den uzun süre uzak kaldım. Trabzon’da deplasmana çıkmak her zaman güzel. İyi bir taraftarları var. Bu tip atmosferlerde oynamayı seviyorum. Özellikle devre arasından sonra yeni kurulan takımlarıyla çok iyi performans gösteriyorlar. Biz oraya galibiyet için gidiyoruz. Zor bir maç olacağını biliyoruz" ifadesini kullandı.