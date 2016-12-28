Sneijder: Van Gaal'la saha dışında problemler yaşadım

Galatasaray'ın 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Wesley Sneijder, Fox Sports'a açıklamalarda bulundu.

"HARİKA ZAMANLAR GEÇİRDİK"

Hollanda Milli Takımı'nda 2012-2014 yılları arası birlikte çalıştığı Louis Van Gaal hakkında konuşan Wesley Sneijder, "Her zaman Van Gaal'in teknik ve taktik açısında en iyi antrenör olduğunu söylemişimdir. Onunla birlikte harika zamanlar geçirdik" ifadelerini kullandı.

"SAHA DIŞINDA PROBLEMLERİMİZ OLDU"

Van Gaal ile sorunlar yaşadığını itiraf eden Hollandalı 10 numara, "Saha dışında bazı sorunlar yaşadık. Kişisel görüşmelerde gerçekleşen saha dışı olaylarıyla ilgili bazı problemler oldu" şeklinde konuştu.

Hollanda Milli Takımını 2003'ten beri formasını giyen Wesley Sneijder, 126 maçta 30 gol attı.