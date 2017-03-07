Sneijder yarı fiyatına satılıyor

Son dönemdeki icraatlarıyla sert şekilde eleştirilen Galatasaray Yönetimi, tepki çekecek bir karar daha aldı...

Lukas Podolski’yi 2 milyon 600 bin Euro gibi düşük bir ücretle Japonya’ya satan sarı kırmızılılar, Wesley Sneijder’ı da gözden çıkardı.

Habertürk'ün haberine göre; Jan Olde Riekerink’in görevine son verilmesinin ardından yeni hoca Igor Tudor tavır yapan ve sakatlığını öne sürerek 2-3 hafta daha oynamaya niyeti olmayan Wes’in bu tutumu; yönetim kanadında bardağı taşırdı...

5 MİLYON EURO KAZANIYOR

Galatasaray yönetimi, 2018’in haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan ve imza parası artı maç başı ücretlerle birlikte yıllık 5 milyon Euro kazanan Hollandalı yıldızı satma kararı aldı.

SERBEST KALMA BEDELİ 7.5 MİLYON EURO

Ancak Wes’in kontratında yer alan “7.5 milyon Euro serbest kalır” maddesi sarı-kırmızılı kurmayları çözüm arayışlarına itti... Devre arasında hiçbir kulübün teklifte bulunmadığı ve Çin’e gitmek istemeyen Sniper’a bu rakamın ödenmesine imkansız gözüyle bakan yönetim, indirime gitme karar verdi.

7.5 milyon Euro'luk bonservis bedelini yarı yarıya indirmeyi planlayan sarı kırmızılılar, 33 yaşındaki futbolcudan sezon sonunda kendisine gelecek transfer tekliflerini değerlendirmesini istedi.

YARI FİYATINA GİDİYOR

Hollandalı yıldızın yüksek maliyetinden kurtulmayı hedefleyen yönetim, bonservisi 3.5 milyon Euro'ya kadar düşürecek.

Eğer Wes’e yine de talip çıkmazsa son çare olarak; 5 milyon euroluk yıllık ücreti ödememek için bonservisinin bedavaya kendisine verilerek sözleşmenin karşılıklı olarak fesh edilmesi de ihtimaller arasında bulunuyor.