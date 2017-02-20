Sneijder yoksa sorun var

Hollandalı yıldızın, sakatlığı ve kart cezası nedeniyle son 4 maçta 3 kez takımını yalnız bırakırken, bu üç maçta Cim-Bom galibiyete ulaşamadı.

SNEIJDER'İN YOKLUĞU ASLAN'I VURUYOR

Ligin 18. haftasında Sneijder, Karabük karşısında sarı kart cezası nedeniyle yer alamazken sarı-kırmızılılar sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Sonraki hafta Akhisar maçında 90 dakika mücadele eden Sneijder, 6-0'lık galibiyetin mimarı olmuş, 3 asist yapmıştı.

Daha sonra sakatlığı nedeniyle 2 hafta takımını yalnız bırakan Wesley Sneijder'in yokluğunda Cimbom yine puan kayıplarında... Önce evinde Kayserispor'u konuk eden sarı-kırmızılılar 2-1 mağlup olurken, daha sonra ise Çaykur Rizespor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Hollandalı yıldız ismin, 2017 yılında takımını yalnız bıraktığı 3 maçta da sarı-kırmızılılar üç puana hasret kaldı. Sneijder'in yokluğunda gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Cimbom, defanstan ofansa geçerken de sıkıntı yaşıyor. Sneijder, orta sahada geriye gelip top alarak takımını ileri taşıyan oyuncuların başında geliyor.

GÖZLER HOLLANDALI YILDIZDA

Sneijder'in olmadığı maçlarda sarı-kırmızılılar, ileri doğru pas yapmakta dahi zorlanıyor. Teknik direktör Tudor, Beşiktaş karşılaşması öncesinde tecrübeli oyuncuya yaslanırken sağlık heyetinden Sneijder'in derbiye mutlaka yetiştirilmesini istedi. Şimdi Galatasaray'da gözler Hollandalı yıldızda.

Galatasaray, Wesley Sneijder'in forma giymediği 33 maçın sadece 13'ünü kazanırken Hollandalı yıldızın oynamadığı tam 19 karşılaşmada ise puan kaybı yaşandı. Yıldız oyuncunun sahaya çıktığı 107 maçta sarı-kırmızılılar, 66 kez kazanma başarısı gösterdi.