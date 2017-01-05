Sneijder'e Çin'den dev teklif

Geçtiğimiz yılın devre arasında Burak Yılmaz’a 7 milyon Euro ödeyerek transfer eden Beijing Guoan, Lukas Podolski’yle birlikte Wesley Sneijder’ı da renklerine bağlamak için harekete geçti.

Poldi’ye geçtiğimiz günlerde teklif yapıp anlaşmak üzere olan Çin kulübü, Sneijder’e de geri çevrilmesi çok zor bir teklif yaptı.

36 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Hollandalı yıldıza yılda 12 milyon Euro’dan 3 yıl için 36 milyon Euro öneren Çinliler, deneyimli oyuncunun serbest kalma maddesi olan 7.5 milyon Euro’yu G.Saray’a ödemeye de razı oldu.

Bu teklif karşısında kafası oldukça karışan Cimbom’un 10 numarasının ise düşünmek için süre istediği öğrenildi.

MENAJERİ AÇIKLADI: 2 ÖNEMLİ TEKLİF VAR

Hollandalı yıldızın menajeri Guido Albers de Sneijder’a gelen teklifleri doğruladı.

Oyuncusuna 2 önemli teklifin olduğunu ifade eden Albers, “Çin’den iki takım onu istiyor. Şu ana kadar somut bir gelişme yok. Ancak herhangi bir kulüp onu 7.5 milyon Euro karşılığında alabilir.''

TERÖR OLAYLARI DÜŞÜNDÜRÜYOR

G.Saray’da mutlu olduğunu her fırsatta dile getiren Sneijder’in Reina’da yaşanan hain terör saldırısının ardından eşi Yolanthe’yle birlikte tedirgin oldukları kaydedildi.

Terör olayları nedeniyle annesinin de baskısıyla karşılaşan Hollandalı oyuncunun, eşiyle görüşerek son kararını vereceği bildirildi.