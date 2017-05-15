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Sneijder'den hakeme Türkçe isyan

Sneijder, Gaziantepspor maçının hakemi Hüseyin Göçek'e Türkçe olarak "G.Saray'a olunca penaltı vermiyorsun" diyerek tepki gösterdi.

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Sneijder'den hakeme Türkçe isyan

Galatasaraylı futbolcular, 52. dakikada yedikleri gol öncesinde penaltılarının verilmemesine isyan etti.

Golün hemen öncesinde, Sneijder’in ceza sahası dışından çektiği top rakibin eline çarpınca Galatasaraylı futbolcular müsabakanın hakemi Hüseyin Göçek’e pozisyonun penaltı olduğu yönünde itirazda bulundu.

Ancak Göçek, sarı-kırmızılılarla aynı fikirde olmadığını göstererek oyunu devam ettirdi.

G.SARAY OLUNCA VERMİYOR

Hollandalı yıldız, korneri kullanmak için köşe gönderine geldiği sırada Türkçe olarak "Galatasaray olunca penaltıyı vermiyor" dedi. Sneijder'in Türkçe'yi bu kadar ilerletmiş olması dikkat çekti. 

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