Sneijder'den menajerine: Bana kulüp arama

Galatasaray’da en çok merak edilen konuların başında, Wesley Sneijder'ın yeni sezonda da takımda kalıp kalmayacağı geliyor.

Sarı-kırmızılı yönetimin, ödenen 5.3 milyon Euro'luk yıllık ücret nedeniyle Hollandalı futbolcuyu göndermeye sıcak baktığı iddia ediliyor.

YÖNETİM SATMAK İSTESE BİLE SNEİJDER KALMAKTAN YANA

AMK Spor'un haberine göre; Kulübe yakın kaynaklara göre Başkan Dursun Özbek ve kurmaylarının, Wesley Sneijder'ın sözleşmesinde “7.5 milyon Euro'ya serbest kalır” maddesi bulunmasına rağmen daha düşük bir rakama bile yıldız ismi satabileceği vurgulanıyor.

BANA KULÜP ARAMA

Ancak Wesley cephesinde ise durumlar tam tersi… Hem 5.3 milyon Euro'yu bir yıl daha kazanmak isteyen hem de son sezonunda şampiyon olarak Galatasaray kariyerine nokta koymayı hedefleyen Hollandalı yıldızın, menajeriyle bağlantıya geçtiği öğrenildi.

Guido Albers'e “Bana kulüp arama” diyen Sneijder'ın takımda kalma kararında en büyük etkenlerden biri de eşi Yolanthe Cabau'nun istanbul'u çok sevmesi.

Merakla beklenen “Gidecek mi, kalacak mı” sorusu, sezon sonunda yanıt bulacak.