Sneijder'den sonra De Jong da sakatlandı

Galatasaray’da Sneijder’den sonra Nigel De Jong'un da adalesinden sakatlandığı açıklandı.

RİEKERİN'İN GİDİŞİ ETKİLEDİ

Galatasaray'da oynadığı ve sarı-kırmızılıların zirve yarışından koptuğu sezonlarda uzun sakatlıkları ile gündeme gelen Sneijder, Beşiktaş derbisinin ardından antrenmanda sakatlanmış ve 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Vatandaşı Riekerink'in gidişinin ardından Sneijder'ın sakatlanması soru işaretlerini beraberinde getirmişti. Bu gelişmenin ardından bir başka Hollandalı De Jong'un da sakatlanması dikkat çekti.

İKİ HOLLANDALI BİRDEN SAKATLANDI

Riekerink’in gidişinin hemen sonrasında iki vatandaşı Sneijder ile Nigel de Jong’un sakatlanması da ilginç bir tesadüf olarak ortaya çıktı.Tecrübeli futbolcunun yapılan ilk kontrollerinde, Sneijder gibi 2-3 hafta forma giyemeyeceği belirlendi. Sağ arka adalesinde zorlanma tespit edilen De Jong’un tedavisine başlandığı dile getirildi.