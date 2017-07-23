Sneijder'e Hollanda'dan talip var

4.5 yıllık Galatasaray macerası geçtiğimiz haftalarda son bulan Wesley Sneijder, henüz herhangi bir takımla anlaşma sağlayamadı.

SNEİJDER SEFERBERLİĞİ BAŞLATILDI

Hollanda Eredivisie ekiplerinden Utrecht de taraftarlar, 33 yaşındaki yıldızı kadrolarında görebilmek için seferberlik başlattı.

Öyle ki, kulüp başkanı Frans van Seumeren de, taraftarın bu ilgisine kayıtsız kalmayarak, Sneijder gibi bir ismi kadrolarına katmak için ellerinden geleni yaptıklarını yakın çevresine söyledi.

WESLEY İLK 11 İSTİYOR

Ajax'ın da gündeminde bulunan, ancak şu ana kadar herhangi bir teklif yapmadığı eski futbolcusu Wesley Sneijder'in Utrecht'e gitmesi hem ekonomik açıdan, hem de oyuncunun hedefleri açısından zor gözüküyor.

Ancak hedefi 2018 Dünya Kupası'na formda gitmek isteyen Sneijder'in başka bir takımdan teklif gelmemesi durumunda ilk 11 garantisiyle Utrecht'le anlaşacağı öğrenildi.

En az 2 yıl daha üst seviyede forma giyebilecek olan Sneijder'e ilk ciddi teklif Utrecht ekibinden geldi.