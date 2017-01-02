Sneijder'in annesi: Umarım Türkiye'den ayrılır

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sneijder'in annesi; "Türkiye'den ayrılmaları için dua ediyorum" dedi.

Sneijder'in annesi: Umarım Türkiye'den ayrılır
Yorum Yap

Hollanda'nın RTL televizyonuna konuşan Wesley Sneijder'ın annesi, yılbaşı günü yaşanan terör saldırısı hakkında konuştu.

"ŞANS ESERİ TATİLDELERDİ"

"Şans eseri tatildelerdi. Ya yılbaşını kutlamak için orada olsalardı?" diyen Sylvia Sneijder, Wesley ve Yolanthe Sneijder-Cabau'nun artık başka planlar yapması gerektiklerini söyledi.

"UMARIM ORADAN AYRILIRLAR"

Hollandalı yıldızın annesi, ''Umarım her gün böyle olaylar olmaz. Wesley işine odaklanmalı, futbol oynamalı. Umuyorum ve dua ediyorum ki oradan ayrılırlar'' sözlerini kullandı.  

Sneijder'ın Galatasaray ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Devre arası transfer döneminde Çin kulüplerinin Hollandalı yıldız için Galatasaray'ın kapısını çalacakları iddia ediliyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM