Sneijder'in forması Belhanda'ya verildi

Galatasaray, UEFA kadrosuna almadığı Wesley Sneijder konusunda flaş bir karar aldı.

UEFA LİSTESİNDE 10 NUMARA BELHANDA

Galatasaray'ın Ostersunds ile oynanacak maç öncesi UEFA'ya gönderdiği listede 10 numaralı forma Younes Belhanda'ya verildi. Galatasaray'da bir süredir Sneijder konusunda belirsizlik sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sneijder arasındaki görüşmeden de sonuç çıkmazken, Hollandalı oyuncu UEFA Avrupa Ligi kadrosuna da alınmamıştı.

"SNEIJDER AYRILIRSA 10 NUMARAYI İSTERİM''

Geçtiğimiz günlerde Younes Belhanda da bu konuda bir açıklama yapmıştı. Basın toplantısında giyeceği forma hakkında konuşan Belhanda; ''Şu anda bir forma numaram yok. Tercih edeceğim numara 10 olur. 10 numarayı da şu anda Sneijder giyiyor. Eğer Sneijder ayrılırsa o numarayı alacağım. Eğer kalırsa başka numaraları değerlendireceğim. Tabii ki Sneijder ile oynarım. Tabii ki birlikte oynamak isterim. Çok iyi bir oyuncu'' ifadelerini kullanmıştı.