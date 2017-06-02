Sneijder'in menajeri Amerika'da kulüp arıyor

Galatasaray’ın yeni sezonunun kaderini çizebilecek bir gelişme ortaya çıktı. Bu sezon ‘gole katkı istatistiğinde Türkiye'deki rekorunu kıran Wesley Sneijder'ın menajeri Guido Albers'in ilginç bir operasyona kalkıştığı öğrenildi.

Albers'in, Sneijder'a Amerika'da kulüp aradığı ifade edildi. Ünlü menajer ABD'ye götürmek istediği yıldız futbolcunun aklını çelmeye çalışıyor. Yönetim ise yaşananları haber alıp karşı atağa kalktı.

SÖYLENENLERE KULAĞINI TIKA

Galatasaraylı yöneticiler, Sneijder'la yaptıkları yüz yüze görüşmelerde “Seni bırakmak istemiyoruz. Farklı şeyler söyleyenler olabilir, bunlara kulağını tıka” diyor.

Albers'in sezon başı da oyuncusunun ayrılmak istediğini öne sürüp kendisi için 1 milyon euro istediği iddia ediliyor. Yöneticiler benzer bir durumun yaşanmasına engel olmak amacında. Hollandalı yıldızın 1 yıllık kontratı bulunuyor.