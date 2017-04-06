Sneijder'in menajerinden ayrılık açıklaması

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder'in menajeri Guido Albers, başarılı futbolcunun son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

OYNAMADIĞI İÇİN MUTSUZ AMA KALMAK İSTİYOR

Albers, "Her oyuncu oynamak gibi Sneijder de oynamak ister. Sneijder oynayamadığı için mutsuz olabilir... Bizim düşüncemiz son derece net. Wesley'nin sözleşmesi devam ediyor. Ve sözleşmesinin sonuna kadar Galatasaray'da kalmak istiyor. Kulüp değerlendirirse o zaman biz de bir değerlendirme yapabiliriz. Wesley iyi çalışıyor. Halihazırda Wesley için yapılan bir teklif yok. Olursa, talip olan kulüp önce Galatasaray'la görüşmek zorunda. Ancak şu anda Wesley'le ilgili bir gelişme söz konusu değil. Tudor'la herhangi bir problemi yok." dedi