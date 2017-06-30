Sneijder'in yerine Konoplyanka

Konoplyanka Galatasaray'ı istiyor...

Wesley Sneijder ile yolları ayırma planları yapan Galatasaray, Yevgen Konoplyanka için temaslarını sürdürüyor.

İLK GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ

Sarı-Kırmızılılar'ın Ukraynalı 10 numarayla yaptığı ilk görüşmeden olumlu yanıt aldığı öğrenildi.

Alman kulübü Schalke'den ayrılmak isteyen Konoplyanka'nın Galatasaray'da oynamak için çok istekli olduğu ifade ediliyor.

KİRALANACAK

Sarı-Kırmızılı yönetimin, Schalke'yi ikna turları ise devam ediyor.

Konoplyanka'yı satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Galatasaray önümüzdeki hafta içinde Alman kulübüyle bir görüşme daha yapması bekleniyor.

Sportif Direktör Cenk Ergün'ün Schalke yöneticileri ile gerçekleştireceği zirvede 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 8 milyon Euro satın alma opsiyonu teklifi sunacağı öğrenildi.

Yevgen Konoplyanka geride bıraktığımız sezonda Schalke formasıyla Bundesliga'da 17 maçta görev yaparken sadece 1 gole imza atabildi. Konoplyanka sezonun sonuna doğru oynanan birçok maçta kadroda bile yer bulamadı.

Yıldız futbolcu, Dnipro'nun UEFA Avrupa Ligi'nde final oynadığı sezon oynadığı koyduğu futbolla herkesi kendisine hayran bırakmıştı.