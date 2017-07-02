Sneijer Dursun Özbek'le görüştü

Tüm takım, yeni transferlerle birlikte Slovakya'da kampa başlarken, Hollandalı yıldızın tatili devam ediyor. Hatta 32 yaşındaki futbolcunun büyük vakti, İbiza'da eşiyle birlikte yeni açtığı restoranı XaXa'da geçiyor.

Burada müşterilere kendi eliyle servis yaptığı görülen Sneijder'in, diğer taraftan menaceri Guido Albers'le birlikte kendisine kulüp baktığı da gelen haberler arasında.

Bu arayışın asıl nedeni ise tatil öncesi başkan Dursun Özbek ile Wesley Sneijder'in yaptığı görüşme.

"KULÜP MENFAATLERİ İÇİN GİTMELİSİN"

Dursun Özbek'in bu toplantıda; "Biz seni çok seviyoruz. Efsane bir oyuncusun, bir yıldızsın. Galatasaray'ın bir parçası olduğun için gururluyuz. Bize yaşattıkların ortada. Juventus maçında attığın golle kulüp tarihine geçtin. Taraftar da seni çok seviyor. Bu yüzden biz seninle devam etmek istiyoruz. Tabii ki sen de istersen. Ancak geleceğe de bakmamız lazım. Kulübümüzün menfaatlerini düşünerek transferler yapmalıyız. Seneye şampiyonluk için yıldız oyuncular transfer etmeliyiz. Her mevkide güçlenmeliyiz, buna mecburuz. Elbette bu, senden vazgeçtiğimiz anlamına gelmiyor. Sana iyi tatiller diliyoruz" dediği öğrenildi.

Başkan Özbek'in bu sözlerine karşın Wesley Sneijder'in çok uzun cümleler kurmadığı ve "Teşekkür ederim sayın başkan. İyi tatiller, 8 Temmuz'da görüşmek üzere" ifadelerini kullandığı belirlendi. Hollandalı futbolcunun böylece kulüpten 8 Temmuz'a kadar izin aldığı ortaya çıktı. Takımdaki diğer milliler ise 28 Haziran itibariyle idmanlara katılarak çalışmalara başlamıştı.

ALBERS TRANSFER GÖRÜŞMESİNDE

Menajeri Guido Albers, şu sıralarda iki kulüple birden transfer görüşmeleri yapıyor. Bunlardan biri Sampdoria, diğeri de Bologna. En ciddi girişimleri yapan taraf şimdilik Sampdoria gibi görünüyor.

Bologna işi ise daha farklı. Kulübün patronu, aynı zamanda MLS temsilcisi Montreal İmpact'in sahibi. 1 yıl Bologna'da oynattıktan sonra Wesley'yi Kanada'ya götürmeyi planlıyor.