Sobol: Beşiktaş'ı tatilde olduğum için reddettim

Eduard Sobol, transfer teklifini doğrulayarak, "Beşiktaş'a transfer olmaya hazır değilim. Teklif bana ulaştığında tatildeydim. Türkiye'deyse lig başlamıştı bile. Herhangi bir hazırlığım yoktu ve Beşiktaş'a gitmek mantıklı değildi." dedi.

Beşiktaş'ta yedek kalmanın kendisi için problem olmayacağını belirten Sobol, "Dediğim gibi tatildeydim. Beşiktaş'ta oynamaya ve rekabet etmeye hazır değildim. Zorya Luhansk kadrosunu belirlemişti ve Beşiktaş'a transfer olmam mantıklı bir karar olmazdı." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.

Beşiktaş'tan gelecek bir teklife hala açık olduğunu söyleyen Ukraynalı sol bek, "Eğer, yazın Beşikatş'tan bir teklif gelirse, bunu daha ciddi bir şekilde düşünürüm." açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe'de 18 kişilik kadroya girmekte zorlanan eski takım arkadaşı Oleksandr Karavaiev'in transferi hakkında gelen soruya Sobol, "Bizim ana oyuncularımızdan bir tanesiydi. Böyle oyuncuların gitmesi her zaman üzer. Ancak, Karavaiev'in yerine Vlad Kalytvyntsev geldi ve bence çok iyi oyuncu. Bence Kalytvyntsev'in gelişiyle birlikte çok daha güçlü bir takım haline geldik." cevabını verdi.