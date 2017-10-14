Soldado Fenerbahçe'de bekleneni veremiyor

Sezon başında Villarreal'den Fenerbahçe'ye gelen ve İspanyol ekibinde oynarken çapraz bağları kopan Soldado kafalarda soru işaretleri oluşturdu.

239 DAKİKA OYNADI GOL VE ASİSTİ YOK

Bir kısım taraftarın eski formuna kavuşamayacağını belirttiği İspanyol futbolcu 7 haftalık periyotta sadece 239 dakika sahada kalırken, gol ya da asist yapamadı.

Özellikle Janssen geldikten sonra yedek kulübesine hapsolan Soldado'nun sağ bacağının tam randıman vermediği de ortaya çıktı. Villarreal'deyken sağ diz çapraz bağlarından ağır bir ameliyat geçiren ve uzun süre sahalardan uzak kalan İspanyol forvetin eski gücüne hala kavuşamadığı belirtildi.

Fenerbahçe'ye geldikten sonra sağ diz kapasitesi yüzde 80'e çıkartılan oyuncunun, tüm uğraşlara rağmen yüzde yüz kapasiteye ulaşamadığı vurgulandı.

SOLDADO DA SAKAT MI ALINDI?

Bu durum, "Acaba, Soldado da Robin van Persie gibi sakat mıydı ve bu durumda transfer edildi" sorusunu akıllara getirdi. Büyük umutlarla alınan Van Persie'den beklediği verimi alamayan Fenerbahçe'de, sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla Soldado'da da aynı durumla karşılaşmaktan korktuklarını ifade ediyorlar.