Soldado: Galatasaray'a gol atmak istiyorum

Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı öncesi sarı lacivertli ekipte Roberto Soldado, basın toplantısında açıklamalarda bulundular.

"FİNAL GİBİ BİR MAÇ"

Derbinin önemine vurgu yapan Soldado; "Tüm oyuncular olarak bu maçın öneminin farkındayız. Bu maç öyle bir maç ki fikstür çekildiğinde ilk işaretlediğimiz maç, bu maçtı. Ne zaman bu maçı oynayacağız diye bakarsınız. 3 puan çok önemli. Alacağımzı 3 puan, 3 puandan daha fazlası anlamına gelecek. Deplasmanda oynayacağımız gerçeği var. Zorluğu 1 kat artırıyoruz. Final gibi bir maça çıkacağız. Galatasaray'ın puan anlamında bir avantajı var. 5'e indirmek bizim elimizde. Galatasaray'ın zorlu bir fikstürü var önünde. Çok önemli bir maç olduğunu bilerek gideceğiz. Kendimize ve takımımıza inanıyoruz." dedi.





"GALATASARAY'A GOL ATMAK İSTİYORUM"

Bir basın mensubunun, 'Galatasaray'a gol atan futbolcular için gerçek Fenerbahçeli oldu denir, bu konuda ne düşünüyorsun' şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi; "Kendi ülekerimizde derbiler oynadık. Derbilerin nasıl yaşandığını biliyoruz. Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tutku anlamında çok daha farklı olduğu söylendi. İnsanların, bu derbiyi nasıl yaşadıklarını biliyorum. Tansiyonu yüksek bir maç olacak. Bizim için en önemlisi oradan 3 puan ile dönebilmek. Bu pazar gol atarak daha önce gol atan arkadaşlarım gibi aynı duyguyu tatmak, gerçek Fenerbahçeli olmak istiyorum"