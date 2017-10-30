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Soldado'dan Negredo'ya tebrik telefonu

Soldado, Alanyaspor maçında Süper Lig'de ilk golünü kaydeden Negredo'ya telefonla arayarak tebrik etti.

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Soldado'dan Negredo'ya tebrik telefonu

Alanyaspor deplasmanında attığı golle takımına 3 puanı kazandıran isim olan Negredo'ya vatandaşından destek geldi.

Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar golü bulunmayan Soldado, Alanyaspor maçında gol orucunu bozan Beşiktaş'ın forveti Negredo'yu telefonda tebrik etti.

SIRA SENDE

Siyah-beyazlı golcü ise önce vatandaşına başarı diledi ve sonra da "Sen de Kayserispor'a gol atacaksın, buna inanıyorum. Sıra sende Soldado" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de 7 maçta görev alan ve 321 dakika sahada kalan Soldado ne gol atabildi ne de asist yapabildi.

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