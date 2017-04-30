Son 5 hafta kala zirvedeki 3 takımın kalan maçları

Spor Toto Süper Ligi'nde 29 hafta geride kalırken, lider Beşiktaş haftayı yenilgiyle kapatmasına rağmen liderliğini sürdürdü.
Siyah-beyazlıları 3-1 yenerek puan farkını 4'e indiren ikinci Başakşehir ise kalan 5 haftada şampiyonluk yarışını bırakmayacağının mesajını vermiş oldu.
Çaykur Rizespor'u son dakikada attığı golle 2-1 mağlup eden üçüncü sıradaki Fenerbahçe'de ise hedef Devler Ligi.
Önümüzdeki hafta sonu Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, rakibini yenerek Başakşehir ile arasındaki puan farkını indirmeyi hedefliyor.
İşte zirvdeki 3 takımın kalan maçları:
BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ
Fenerbahçe
Bursaspor (D)
Kasımpaşa
Gaziantepspor (D)
Osmanlıspor
BAŞAKŞEHİR'İN FİKSTÜRÜ
Antalyaspor (D)
Gençlerbirliği
Trabzonspor (D)
Adanaspor
Kayserispor (D)
F.BAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ
Beşiktaş (D)
Antalyaspor
Gençlerbirliği (D)
Trabzonspor
Adanaspor (D)