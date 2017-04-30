Son 5 hafta kala zirvedeki 3 takımın kalan maçları

Spor Toto Süper Ligi'nde 29 hafta geride kalırken, lider Beşiktaş haftayı yenilgiyle kapatmasına rağmen liderliğini sürdürdü.

Siyah-beyazlıları 3-1 yenerek puan farkını 4'e indiren ikinci Başakşehir ise kalan 5 haftada şampiyonluk yarışını bırakmayacağının mesajını vermiş oldu.

Çaykur Rizespor'u son dakikada attığı golle 2-1 mağlup eden üçüncü sıradaki Fenerbahçe'de ise hedef Devler Ligi.

Önümüzdeki hafta sonu Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, rakibini yenerek Başakşehir ile arasındaki puan farkını indirmeyi hedefliyor.

İşte zirvdeki 3 takımın kalan maçları:

BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ

Fenerbahçe

Bursaspor (D)

Kasımpaşa

Gaziantepspor (D)

Osmanlıspor

BAŞAKŞEHİR'İN FİKSTÜRÜ

Antalyaspor (D)

Gençlerbirliği

Trabzonspor (D)

Adanaspor

Kayserispor (D)

F.BAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ

Beşiktaş (D)

Antalyaspor

Gençlerbirliği (D)

Trabzonspor

Adanaspor (D)