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Son 5 hafta kala zirvedeki 3 takımın kalan maçları

Süper Lig'de son 5 haftaya girilirken lider Beşiktaş'ı 3-1 yenen Başakşehir, şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacağının mesajı verdi.

Son 5 hafta kala zirvedeki 3 takımın kalan maçları
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Spor Toto Süper Ligi'nde 29 hafta geride kalırken, lider Beşiktaş haftayı yenilgiyle kapatmasına rağmen liderliğini sürdürdü.

Siyah-beyazlıları 3-1 yenerek puan farkını 4'e indiren ikinci Başakşehir ise kalan 5 haftada şampiyonluk yarışını bırakmayacağının mesajını vermiş oldu.

Çaykur Rizespor'u son dakikada attığı golle 2-1 mağlup eden üçüncü sıradaki Fenerbahçe'de ise hedef Devler Ligi.

Önümüzdeki hafta sonu Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, rakibini yenerek Başakşehir ile arasındaki puan farkını indirmeyi hedefliyor.

İşte zirvdeki 3 takımın kalan maçları:

BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ

Fenerbahçe
Bursaspor (D)
Kasımpaşa
Gaziantepspor (D)
Osmanlıspor

BAŞAKŞEHİR'İN FİKSTÜRÜ 

Antalyaspor (D)
Gençlerbirliği
Trabzonspor (D)
Adanaspor
Kayserispor (D)

F.BAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ

Beşiktaş (D)
Antalyaspor
Gençlerbirliği (D)
Trabzonspor
Adanaspor (D)

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