Sosa Beşiktaş'a geri dönmek istiyor

Beşiktaş'ta Jose Sosa, geri dönmek istediğini Beşiktaş'a iletti. Bu durum üzerine Şenol Güneş ile konuşan Beşiktaşlı yetkililere, Şenol Güneş'ten de olumlu cevap geldi.

Siyah-beyazlı yetkililer, Sosa'nın menajerine oyuncunun kiralanması için görüşmelere başlanmasını iletti.

GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Türkiye'deki terör olaylarını bahane edip eşinin de ısrarıyla Türkiye'den ayrılan Sosa'nın, takıma Hakan Çalhanoğlu'nun da transfer edilmesinin ardından forma bulma şansı iyice azaldı, yetenekli orta saha oyuncusu siyah-beyazlı yönetime geri dönmek istediğini bildirdi.

EŞİNİ DE İKNA ETTİ

Eşini de Türkiye'ye dönmek için ikna eden Sosa, görüşmeler olumlu sonuçlanırsa yeniden Beşiktaş forması giyecek. Sosa'nın eşi, Beşiktaş'ta oynayan yabancı oyuncuların eşleri ile de görüşme halinde.