Sosa Fenerbahçe'ye gelecek mi

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra bu sezonu AC Milan'da geçiren ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu bilinen Jose Sosa için menajeri konuştu.

"SOSA MİLAN'DA KALMAK İSTİYOR"

Sosa'nın menajeri Favio Bilardo yıldız oyuncunun İtalya'da kalacağını söyledi. Türkiye'den de bir teklif almadıklarını söyleyen menajer Favio Bilardo, ''Sosa'nın isteği Milan'da kalmak. Bunu daha önce de söylemiştim. Türkiye hakkında birçok şey konuşuluyor ancak bize gelen hiçbir resmi teklif olmadı. Sosa da Milan'da çok mutlu'' ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde gelecek sezon Fenerbahçe'yi çalıştırması beklenen Aykut Kocaman'ın, Jose Sosa'yı çok istediği ve Fenerbahçe'nin de oyuncu için girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti. 31 yaşındaki Sosa bu sezon Milan formasıyla 18 maça çıkarken, sadece 3 asist yapabildi.