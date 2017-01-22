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Sosa'dan Fenerbahçe'ye net cevap

Milan forması giyen Arjantinli yıldız Sosa, İtalyan ekibinde kalacağını açıkladı.

Sosa'dan Fenerbahçe'ye net cevap
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Milan'ın San Siro'da Napoli'ye 2-1 mağlup olduğu maçın ardından Fenerbahçe'nin teklif yaptığı Jose Sosa, İtalyan ekibinde oynamaya devam edeceğini söyledi.

YÜZDE YÜZ MİLAN'DA KALIYORUM

Milan'da oynamaktan mutlu olduğunu vurgulayan Sosa, "Menajerim açıklamıştı. Yüzde 100 Milan'da kalıyorum. Takım arkadaşlarımla burada kendimi çok iyi hissediyorum" şeklinde konuştu.

BİRAZ ACI ÇEKTİM

Uzun süredir oynamamasını da değerlendiren Sosa, ''Napoli'ye karşı oynamak kolay olmadı. Uzun süredir oynamadığım için biraz acı çektim. Yenilgiden sonra olumlu bir şey düşünmek zor. Yarın başka bir gün ve daha iyi olmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Milan CEO'su Adriano Galliani, teknik direktör Vincenzo Montella ile görüştüklerini ve Sosa'nın takımda kalmaya devam edeceğini ''Sosa ayrılmayacak. Hoca (Montella) ile görüştük ve kalmasına karar verdik'' sözleriyle açıklamıştı.

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