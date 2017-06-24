Şota Arveladze resmen Pakhtakor'da

Pakhtakor Kulübünde düzenlenen törende, 44 yaşındaki Arveladze ile bir dönem Kayserispor forması giyen ve Özbek temsilcisinin 2,5 yıllığına renklerine bağladığı Marko Simic basına tanıtıldı.

SÜPER KULÜP KURMAM İSTENDİ

Törenin ardından konuşan Arveladze, görüşmelere geldiği ilk gün görevi kabul etmeye karar verdiğini belirterek, "İkinci veya üçüncü olmak bize yakışmaz, biz bir numara kulüp olmak istiyoruz. Bizim amacımız bu." dedi.

Şu anda takımı daha yakından tanımaya çalıştığını dile getiren Gürcü teknik adam, "Kulüp Başkanı, benden, iyi değil süper bir kulüp kurmamı istedi. Bu güven çok önemli." ifadelerini kullandı.