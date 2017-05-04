Şota: Beşiktaş elenince sabaha kadar uyuyamadım

Bu sezon Beşiktaş'ın şampiyon olacağını ileri süren Şota Arveladze, bordo-mavili takımda oynadığı dönemdeki eski teknik direktörü Şenol Güneş'in, Beşiktaş'ta ikinci şampiyonluğunu yaşayacağını düşündüğünü söyledi.

UYUYAMADIM

Şota, "Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Olympique Lyon'a elenmesine öyle üzüldüm ki gece uyuyamadım. Hem Türkiye, hem de Beşiktaş adına başarılı olmasını çok istedim. Şenol Güneş, UEFA kupasına bu kadar yakınken siyah-beyazlı takımın elenmesi beni çok üzdü. Şenol Güneş'ten daha büyük başarılar bekliyoruz." dedi.