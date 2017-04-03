Şota: Şenol Güneş az konuşur çok şey anlatır

Futbolculuk döneminde ortaya koyduğu başarılı performansla ligin unutulmazları arasında yer alan ve Süper Lig’de Kayserispor, Kasımpaşa ve efsaneleştiği Trabzonspor’u çalıştıran Şota Arveladze, Ntvspor’da yayınlanan bir programda açıklamalar yaptı.



Gürcü teknik adam, Beşiktaş’tan övgü dolu sözlerle bahsetti ve daha önce birlikte çalıştığı deneyimli teknik direktör Şenol Güneş ile ilgili dikkat çeken cümleler kurdu.



Arveladze’nin yaptığı açıklamalardan Ajansspor’un derledikleri şu şekilde:

BEŞİKTAŞ LİDERLİĞİ HAK EDİYOR

''Beşiktaş daha iyi oynuyor ve şu ana kadar liderliği hak ettiler. Takımda Şenol Güneş farkı var. Kaç tane golcü futbolcu çıkardı. Takımda değişik oyuncular var. Kanatlarda ve forvetten bahsediyorum.''

CENK TOSUN HİGUAİN GİBİ

''Mesela Cenk Tosun’u, Gonzalo Higuain’e çok benzetiyorum. Güçlü ve etkili bir forvet Cenk… Cenk her şeyi yapıyor. Çok büyük bir başarı. Kolay değil.''

ŞENOL GÜNEŞ AZ KONUŞUR ÇOK ŞEY ANLATIR

''Şenol hoca özelliklerinden hiçbir şey kaybetmemiş. Ben de kendisiyle birlikte çalıştım. Hücuma giden takım keyif alıyorsa bu bir mesajdır. Sadece iyi oyunculardan bahsetmiyorum. Her gün keyif alan ve keyif veren bir takım yaratmak kolay değil. Oyuncular ve teknik kadroyu tebrik etmek lazım.''



''Biz halen hoca ile görüşüyoruz. Şenol hoca ile 10 gün önce güzel bir kahvaltı yaptık. Konuştuk. Çok fazla konuşmaz, çok fazla bir şey söylemez. Ama çok şey anlatır. Şenol Güneş’in böyle bir karakteri var. Kontrol eden, maçın içinde hiç kaybolmayan bir teknik direktör. Zaten büyük teknik adam böyle olur.''