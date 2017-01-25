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Şota Süper Lig'e geri dönüyor

Son olarak Maccabi Tel Aviv'i çalıştıran Şota, Hüseyin Kalpar ile yollarını ayıran Alanyaspor'un başına geçiyor...

Şota Süper Lig'e geri dönüyor
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Hüseyin Kalpar'la yollarını ayırdıktan sonra takımı henüz kimseye emanet edemeyen Alanyaspor'da farklı Beşiktaş yenilgisinin ardından görüşmelere hız verildi.

Turuncu-Yeşilliler'de adaylar Şota Arveladze, Mehmet Özdilek ve Tugay Kerimoğlu'ydu.

Şota'dan Lig TV muhabirine kontra - İZLE

ŞOTA İLE ANLAŞILDI

Yönetimin Gürcü hocada karar kıldığı ve tarafların yapılan görüşmeler neticesinde büyük ölçüde el sıkıştığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre bugün bir kez daha bir araya gelecek olan Alanyasporlu yöneticiler ile tecrübeli teknik adam, küçük pürüzlerin giderilmesinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Alanyaspor'un başına geçmesine kesin gözle bakılan Şota, son olarak Maccabi Tel Aviv'i çalıştırmıştı.

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