Sow Al-Ahli'yi ikna etmeye çalışıyor

Fenerbahçe'de kiralık sözleşmesi sona eren Moussa Sow, sarı-lacivertli kulüpte kalmak için kulübüne baskı yapmaya başladı.

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Sarı-lacivertli yönetim, Senegalli yıldıza, “Seninle devam etmek isteriz ancak kulübün Al-Ahli’yi senin ikna etmen gerekiyor” mesajını vermişti.

Özellikle Aykut Kocaman’ın göreve gelecek olması, Sow’un kalma isteğini iyice artırdı. Tecrübeli golcü, Birleşik Arap Emirlikleri ekibinin yöneticilerinden en azından bir sezon daha Fenerbahçe’ye kiralanması için baskı yapıyor.