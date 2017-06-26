Sow: Asla Galatasaray forması giymem

Moussa Sow'un ağabeyiyle arası açıldı...

Sebebi ise Sow'un ağabeyi Abdullah'ın kısa süre önce Fransa'da Galatasaray'ın Sportif Direktörü Cenk Ergün'le masaya oturması.

AĞABEY OLUMLU YAKLAŞTI

Geçtiğimiz günlerde Ergün ile bir görüşme gerçekleştiren ağabey Abdullah'ın bu transfere olumlu yaklaştığı ancak Sow'un kendisinden habersiz yapılan bu görüşme üzerine köpürdüğü ortaya çıktı.

ASLA G.SARAY FORMASI GİYMEM

Sow'un ağabeyine "Ben Fenerbahçeliyim. Asla Galatasaray'da forma giymem. Benden habersiz böyle bir görüşmeyi nasıl yaparsın" dediği öğrenildi.