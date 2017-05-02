Sow: Beni oynatmadığı için Advocaat'a kırgınım

Rize önünde 3. dakikada açılışı yaparak F.Bahçe adına sezonun en erken golüne imzasını atan sonrasında da 90+2’de takımına zaferi getiren isim olan Moussa Sow oynatılmamasına sitem etti.

Çaykur Rize maçının kahramanı Moussa Sow, soyunma odasında attığı 2 golün ardından başına havlu kapatıp şükür duasını yaptı.

OYNAMADIĞIM İÇİN KIRGINIM

önce de mutlaka soyunma odasında namazını kılan Senegalli oyuncu uzun zamandır bu anı beklediğini itiraf ederken şu sözlerle hocası Dick Advocaat’ı hedef aldı: “F.Bahçe’de önümüzdeki sezon da kalmak istiyorum bunu herkes biliyor. Ama kalmam için kendimi göstermem gerekiyor. Oynamam ve goller atmam lazım. Oynadığımda elimden geleni yapıp gol atmaya çalışıyorum. Açıkçası oynamadığım için kırgınım.”

BEŞİKTAŞ DERBİSİNE HAZIRIM

Advocaat'ı özellikle Fernandao’nun sakatlığından sonra forvette oynatması beklenirken hem yedek bırakıp hem de kanada mahkum ettiği Moussa Sow 6 maçlık aranın ardından ilk kez Çaykur Rize maçında ilk 11’de görev aldı. Attığı 2 golle karşılaşmaya damga vuran Sow, Beşiktaş derbisi öncesi de hocasına “Hazırım” mesajı verdi.