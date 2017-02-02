Sow Beşiktaş maçı için yönetime telefon açtı

Afrika Kupası'ndan elenen Moussa Sow'un dönüşü bugüne sarktı.

TELEFON AÇTI

Beşiktaş maçına fiziksel olarak hazır olduğu belirten Sow, "Milli takımda çok iyi çalıştık. Herhangi bir idman eksiğim yok. Fizik olarak hazır durumdayım. Beşiktaş'a karşı oynamak istiyorum" dedi. Sow'dan gelen bu haber, Dick Advocaat'ı sevindirdi.

ADVOCAAT'IN OYNATMASI BEKLENİYOR

Gol bölgelerinde sıkıntı yaşayan Hollandalı çalıştırıcının, Sow''u antrenmanlarda fit durumda görmesi halinde pazar günü Beşiktaş ile oynanacak kupa derbisinde ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.