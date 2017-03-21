Sow Fenerbahçe'de kalmak istiyor

Bu arada Al-Ahli'den bir yıllığına kiralanan Senegalli golcü, gelecek sezon da sarı-lacivertli formayı giyme isteğini yönetime bildirdi. Önceki sezon başında 16 milyon euro karşılığında Dubai'nin yolunu tutan Sow'un bir sezon daha kiralanması gündemde.

BİR NUMARALI SEÇENEK SOW

Robin van Persie'nin istikrarsız grafiği, Emmanuel Emenike'nin formsuz görüntüsünün ardından Fernandao'nun sakatlığı teknik ekibi düşündürüyor.

Son oynanan Atiker Konyaspor maçında kolu kırılan ve en az 2 ay sahalardan uzak kalacağı belirlenen Brezilyalı forvetin yokluğunda elde kalan bir numaralı seçenek Moussa Sow oldu.

Sow bu sezon ligde 17 maçta forma giydi ve 9 gol attı. Senegalli golcü en son 26 Şubat'ta deplasmanda oynanan Gaziantepspor maçında ilk 11'de forma giydi. Ancak Sow bu maçın ardından oynanan 3 karşılaşmada ilk 11'deki yerini kaybetmişti. Atiker Konyaspor maçında oyuna ikinci yarıda dahil olan yıldız futbolcu, 72.dakikada takımının ikinci golünü atmayı başarmıştı.