Sow: Fenerbahçe'yi tanıyamadım

Fenerbahçe'nin Senegalli santrforu Moussa Sow, takımın yaşadığı büyük düşüşe anlam veremediğini söyledi.

Kasımpaşa karşısında ilk 11'de sahaya çıkan ancak etkisiz performansı üzerine devre arasında yerini Fernandao'ya bırakan tecrübeli forvet, yakın çevresine yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.

'AYAĞA KALKMAMIZ LAZIM'

Sow'un, "Kötü oynuyoruz. Afrika Kupası dönüşü takımı adeta tanıyamadım. Anlaşılmaz şekilde futbol seviyemiz geriye gitmiş. Sezonun ilk devresinde de sorunlarımız vardı ama yarışın içerisinde kalmayı başarmıştık. O sorunları çözdüğümüzü düşünüyor ve şampiyonluk inancımızı yüksek tutuyorduk. Şimdi geldiğimiz nokta ise büyük hayal kırıklığı. Taraftarımızı mutlu edemediğimiz için çok üzgünüz. Tabii ki yarışı asla bırakmayacağız ancak önemli fırsatları kaçırdık. Mücadeleye devam ederek ayağa kalkmamız lazım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.