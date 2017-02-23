Sow: Tek suçlu biziz

F.Bahçe'nin tecrübeli forveti Sow, Krasnodar'a elenmelerinin kendileri için büyük hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

SUÇLU BİZİZ

Çok erken bir gol yediklerini söyleyen sarı-lacivertli oyuncu, "3 gol atmamız gerekiyordu. Aslında yapılamayacak bir şey değildi. Ama olmadı. Kendi sorumluluğumun farkındayım. 2 tane girdiğim net pozisyon vardı. Onları gole çevirmeliydim. Eğer suçlu aranıyorsa, oyuncular olmalı. Başkasında suç aramamalıyız. Sonuçta sahaya çıkan bizleriz ve maksimum gücümüzü göstermemiz gerekiyor. Artık sezonun geri kalanı bizim için çok zor olacak. Ama ben her zaman inancımı koruyorum" dedi.