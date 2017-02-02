Sow'dan derbi öncesi iddialı açıklamalar

31. Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal formasıyla mücadele eden Moussa Sow, Fenerbahçe Televizyonu’na açıklamalarda bulundu.

Yıldız futbolcu Beşiktaş karşısında sahada Fenerbahçe kimliğini göstermeleri gerektiğini ifade etti.

"BİZ FENERBAHÇE'YİZ"

Moussa Sow, Beşiktaş derbisi ile ilgili; “Beşiktaş’ın son dönemdeki form durumu iyi gözüküyor. Geçtiğimiz yılın devamı niteliğinde bir sezon yaşıyorlar, şu anda. İyi oynayıp, iyi mücadele ediyorlar ama biz de Fenerbahçe’yiz. Ne olursa olsun, hiçbir şekilde düşünmeden sahaya çıkıp Fenerbahçe kimliğimizi göstermemiz gerekiyor. Biz, Fenerbahçe’yiz ve her zaman galibiyet için sahaya çıkarız. Herkes bizden galibiyet bekliyor, bizim de o maça en iyi şekilde hazır olmamız gerekiyor.” dedi.