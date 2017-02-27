Sow'dan taraftara: Tamam giderim

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligi'nin 22. haftasında deplasmanda Gaziantepspor ile karşı karşıya geldi.

Avrupa'dan elenen, ligde ise şampiyonluk yarışından kopan Fenerbahçe'de yıllarca attığı kritik ve jeneriklik gollerle taraftarın gönlünde taht kuran Sow bile eleştilerden nasibini aldı.

EVİNE DÖN SOW

Son haftalarda eski formunu aratan Moussa Sow’a, Twitter’da F.Bahçeli bir taraftar “Lütfen evine dön” şeklinde tepki gösterdi.

TAMAM KARDEŞİM GİDİYORUM

Bu tepkiye “Tamam giderim” diye yanıt veren Senegalli yıldız, bir Beşiktaş taraftarının ise “F.Bahçe’de mutsuzsan seni de alalım” Tweet’ini ise beğendi.

Bu hareket sosyal medyada çok konuşuldu.