Sow'un oruç isyanı: Doktorlar Allah'tan daha mı iyi bilecek

Moussa Sow, oruç tuttuğu için uyarıldığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fenerbahçe'de forma giyen Senegalli futbolcu, Senegal Milli Takım teknik direktörü Aliou Cisse hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

F.BAHÇE'DE KİMSE BİR ŞEY DEMEDİ

Sow, yaptığı açıklamada ''Teknik direktör ile bir tartışma yaşadık. Ramazan hakkında bir tartışma oldu. Oruç tutmamdan rahatsız. Fenerbahçe'de oynarken de oruç tutuyordum ama kimse bana bir şey demedi. Herkes saygı gösterdi. Ramazan'da maç günlerinde oruç tutmaya devam edeceğim. Bunda bir problem göremiyorum'' dedi.

DOKTORLAR, ALLAH'TAN DAHA İYİ BİLEMEZ

Senegal teknik direktörü Cisse'nin 'Doktorlar sağlığını etkiliyor' demesi hatırlatılan Sow, ''Doktorlar, Allah'tan daha mı iyi bilecek? Allah, Ramazan'da futbol oynama diyor mudur? Hiç sanmıyorum!'' şeklinde konuştu.