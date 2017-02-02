Spalletti: Totti futbolun Muhammed Ali'si

Cesena karşısında attığı penaltı golüyle Roma'yı İtalya Kupası'nda yarı finale çıkartan Francesco Totti, teknik direktörü Luciano Spalletti tarafından göklere çıkartıldı.

ROMA'YA HAYAT VERDİ

Roma efsanesi Francesco Totti ilerleyen yaşına rağmen takımını kurtarmaya devam ediyor. İtalya Kupası çeyrek finalinde Serie B ekibi Cesena karşısında zorlanan Roma, 96. dakikada Totti'nin attığı penaltı golüyle yarı finale adını yazdırdı.

SPALLETTİ'DEN BÜYÜK ÖVGÜ

Maçtan sonra Totti hakkındaki düşüncelerini paylaşan Roma Teknik Direktörü Luciano Spalletti; ''Totti futbol oynarken Muhammed Ali gibi. Eğer o sahadaysa topu ona verin. Topu ona verip aldığınız anda size daha iyisini geri veriyor, bir bankadan farkı yok.'' diyerek 40 yaşındaki kaptana övgüler yağdırdı.