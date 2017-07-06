Sparta Prag Semih Kaya'ya talip

Galatasaray'da özellikle geçirdiği sakatlıkların ardından form düşüklüğü yaşayan ve birçok maçta yaptığı bireysel hatalar sebebiyle gözden düşen Semih Kaya'ya, Çekya'nın Sparta Prag takımı talip oldu.

SEMİH İSTEDİĞİM BİR İSİM

Sparta Prag Teknik Direktörü Andrea Stramaccioni yaptığı açıklamada, "Kaliteli bir stoper istiyorum. Udinese'den Heurtaux'un transferinde henüz sonuç alamadık. Galatasaray'da forma giyen Semih Kaya da tam istediğim stilde bir isim. Umarım her şey istediğimiz gibi gelişir." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'LA GÖRÜŞECEK

Çek basınında çıkan haberlere göre; Sparta Prag kulübü önümüzdeki günlerde Semih Kaya'yı kiralamak için Galatasaray yönetimiyle görüşecek.

Öte yandan Galatasaray Yönetimi her ne kadar Slovakya kampına götürülse de, futbolcuya teklif gelmesi halinde satmayı düşünüyor. Semih'ten kazanılacak parayla yeni transferlere gelir sağlamayı planlayan sar-kırmızılılar, gelen bu teklife oldukça sıcak bakıyor.