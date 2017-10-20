Spor Bakanı Bak da yabancı kuralını eleştirdi

MHP lideri Devlet Bahçeli 11 yabancıyla maça çıkan Galatasaray'a tepki gösterip; 'Böyle takım mı olur, ismini değiştirsin' demişti, yabancı sınırı tartışmasına Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı.

"YABANCININ SINIRSIZ OLMASINA KARŞIYIM"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sporun Zirvesi'nde konuştu. Yabancı sayısının sınırsız olmasına karşı olduğunu söyleyen Bakan Bak, "Yabancı sayısının sınırsız olmasına karşıyım. Bu sayı kademeli olarak düşürülmeli." dedi.

Konyaspor'u 2-0 yendikleri maçta sahaya 11 yabancıyla çıkan Galatasaray üzerinden eleştirilerde bulunan Bak, "Galatasaray'ın geçtiğimiz hafta 11 yabancıyla sahaya çıkması içimi acıttı. Çok hızlı biçimde alt yapıları revize etmemiz gerek. Kaliteli Türk futbolcu ve basketbolcu sayısı az olunca doğal olarak daha ekonomik ve kaliteli yabancıyı kulüpler tercih ediyor. Haklı olabilirler. Ama geçmişte 3-4 yabancıyla UEFA şampiyonu olan Galafasaray örneği var. Altınordu harika bir örnek. Cengiz ve Çağlar’ı milli takıma Avrupaya taşıdı. Kademeli olarak sayının düşmesini Kulüpler Birliği ve TFF ile konuşacağız. Yabancı sayısında azalma tarihi TFF’nin bileceği iş. Uzun kontratlar var. Bunlar da mutlaka dikkate alınacaktır" diye konuştu.

"11 YABANCIYLA MAÇA MI ÇIKILIR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün yaptığı değerlendirme Galatasaray'ı eleştirmişti.

Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor deplasmanında ilk 11'inde yerli futbolcu bulunmayan Galatasaray'ı "Galatasaray ismini değiştirsin. Böyle takım mı olur canım?" sözleriyle eleştirmiş, ülke nüfusunun 80 milyon olduğunun altını çizerek ortamda bulunan kişileri işaret edip, "Şuradan bile bir 11 çıkarırız." şeklinde konuşmuştu.