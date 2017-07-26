Spor Bakanı Bak'tan Fatih Terim açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, görevinden ayrılan Fatih Terim hakkında açıklamalarda bulundu.

BU BİR BAYRAK YARIŞI

Fatih Terim'in Türk sporuna ve Türk futboluna büyük hizmetler yapmış bir teknik adam olduğunu belirten Bak, şunları kaydetti:

"Hem futbolcu hem de teknik adam olarak önemli hizmetleri oldu. Futbol Federasyonu ile bir araya gelmişler, son gelişmeleri değerlendirmişler. Görüşmeler çerçevesinde böyle bir karar almışlar. Bu karar hayırlı uğurlu olsun. Fatih Terim hocamız zor zamanlarda heyecanlarıyla Türk futboluna katkılarda bulundu ama biliyorsunuz, bu bir bayrak yarışı. Türk futbolu yoluna devam edecek."