Spor Toto All-Star 2017 yarışmaları tamamlandı

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin yıldızlarının mücadele ettiği All-Star 2017 yarışmaları bugün birçok ünlü ismin katılımıyla Ülker Sports Arena'da gerçekleştirildi.

YETENEK YARIŞMASININ GALİBİ YİĞİT

Ülker Sports Arena'da gerçekleştirilen Spor Toto All-Star 2017'nin ilk bölümünde sporcular yetenek yarışmasında mücadele etti. Bu yarışmanın final etabında Kenan, parkuru 44 saniyede tamamlarken, 39 saniyede bunu gerçekleştiren Yiğit birinci oldu.

3 SAYIDA YİNE MELİH MAHMUTOĞLU

Organizasyonun ikinci etkinliğinde ligin etkili şutörleri, 3 sayı yarışmasında karşı karşıya geldi. Finalde Vasilije Micic ile Fenerbahçeli Melih Mahmutoğlu mücadele etti. Bu etapta Micic 10 sayıda kalırken, Melih Mahmutoğlu 22 sayıyla birinci oldu. Sarı-lacivertli oyuncu, bu kategoride üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı. Yarışma sonrasında açıklama yapan Melih Mahmutoğlu, "Biz burada bu organizasyonu yapabiliyorsak şehitlerimiz sayesinde." diyerek, kazandığı 10 bin lirayı şehit ailelerine bağışladı.'' diye konuştu.

SMAÇ YARIŞMASININ GALİBİ HONEYCUTT

Smaç Yarışması ile bu bölümün son organizasyonu gerçekleştirilirken Tyler Honeycutt, Stefan Moody ve Josh Owens, finale kaldı. Final mücadelesinde Honeycutt yaptığı güzel smaçlarla birinci oldu.

Bu yarışmaya katılacağı duyurulan Furkan Korkmaz, kasığında yaşadığı sorun nedeniyle organizasyonda yer almadı.

KAZANAN ASYA KARMASI

Spor Toto All-Star 2017 Asya-Avrupa karşılaşmasında ise kazanan, 140-135'lik skorla Asya Karması oldu.

Organizasyonda ayrca milli futbolcu Arda Turan, Avrupa Karması'nda kısa bir süre forma giydi. Arda Turan'ın maçta 3 sayılık basket atması oldukça dikkat çekiciydi.