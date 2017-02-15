Spor yazarları Igor Tudor'u değerlendirdi

İşte spor yazarlarının Hırvat hoca Igor Tudor'un Galatasaray'a gelişi hakkındaki görüşleri;

RIDVAN DİLMEN: 'HER ŞEY KARİZMA DEĞİL'

Tudor'un bir karizması var. Ancak biz büyük takımlarda çok karizma isimler gördük. Sonuçta en iyi teknik direktör skorboardda yazıyor.Tudor iyi ancak çok iyi mi bunu zaman gösterecek. Her şey karimza değil. Çok erken konuşuyoruz.

UĞUR MELEKE: 'GELECEK YILA ODAKLANMALI'

Igor Tudor tercihini Galatasaray açısından alınabilir bir risk olarak görüyorum. Farklı malzemeyle değişik yemekler yapabilecek bir aşçı. İtalya Ligi’nin taktik zenginliğiyle donatılmış bir futbol işçisi öncelikle. Galatasaray bence beklentiyi bu yıla değil, gelecek yıla odaklamalı. Kimsenin elinde de sihirli değnek yok.

MEHMET DEMİRKOL: 'YÖNETİMİN SON ŞANSI'

Riekerink’in Galatasaray’ın başında olmasının sebebi Sneijder’di. Tudor’la mutlu olacak mı? En önemli soru bu. Takımın patronu olmasa da Galatasaray ona mecbur.

Tudor, sonuçlardan bağımsız olarak bu ligin en flaş teknik direktörlerinden biri. Ancak Galatasaray skor ister. Galatasaray kadrosunun Tudor’un kompakt oyununu uygulamasını beklemek zor. Savunma öncelikli bir 3-4-3’le Tudor sorunu çözüp, başarılı olabilir.

Yönetim son emniyet sübabını da kullandı. Dursun Özbek yönetiminin önünde başka engel kalmadı, bir sonraki dalga onları götürür.