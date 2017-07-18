Sporcular ve antrenörler Olimpiyat Köyü'nde

Türk spor tarihinin ve Deaflympics tarihinin en yüksek katılımlı organizasyonu 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları öncesi, Olimpiyat Köyü’nde bulunan sporcular, açılış seremonisini heyecanla bekledi.

3 BİNİN ÜZERİNDE SPORCU SAMSUN'DA

97 ülkeden 3 binin üzerinde sporcunun Samsun’da mücadele edeceği Deaflympics 2017’nin açılış seremonisinde Türk bayrağını taşıyacak olan milli güreşçi İlhan Çıtak, beşinci olimpiyatında mücadele edecek olmasına rağmen ilk günkü heyecanı yaşadığını söyledi.

OLİMPİYAT TECRÜBESİ HER SPORCUNUN YAŞAMASI GEREKEN BİR GURUR

Basketbol Milli Takımı Başantrenörü Cengiz Kuru da, Samsun halkıyla buluşacakları günü uzun süredir heyecanla beklediklerini belirterek, “Olimpiyat tecrübesi, her sporcunun ve antrenörün yaşaması gereken bir gurur. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız” diye konuştu.

40 GÜNLÜK GÜREŞÇİ, 56 YAŞINDA BİSİKLETÇİ

Olimpiyat Köyü’nde açılışı bekleyen ilginç isimlerden biri 4,5 yaşındaki Hamza Şöhret’ti. Tenis Milli Takımı Başantrenörü Hilal Şöhret ve Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu üyesi Aşkın Şöhret’in çocukları olan Hamza Şöhret, 40 günlükken kıspet giymeye başlamış bir güreşçi olarak foto muhabirlerine poz verdi.

Öte yandan, Türkiye Yol Bisikleti Milli Takımı’nın 56 yaşındaki kaptanı ve aynı zamanda 294 kişilik Türk sporcu kafilesinin en yaşlı ismi Kasım Asma ise hem açılış seremonisini hem de 19 Temmuz’da pedal çevireceği 1.000 metre yarışını heyecanla beklediğini belirtti.

BÜYÜK BRİTANYA’DA TECRÜBE VE GENÇLİK BİR ARADA

34 yaşındaki Büyük Britanyalı çekiççi Bethan Victoria Lishman ise daha önce Taipei ve Sofya’da mücadele edip beşincilik aldığını ve Samsun’da ülkesinin bayrağını taşıyacak olmanın kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi.

Aynı kafilede yer alan 2000 ve 2001 doğumlu genç yüzücüler Ciara Lucy Tappenden, Jasmine Rose Seamarks, Shiona Mcclafferty ve Lucy Sharp ise ilk Olimpiyat tecrübelerine sayılı dakikalar kala bayrak taşıyıcıları Lishman’ın tecrübelerinden faydalanmaya çalıştıklarını ifade etti.